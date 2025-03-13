Hakkari’deki şiddetli depreme Elsem bebek böyle yakalandı

Irak’ta meydana gelen ve Hakkari’de de hissedilen 4.8 büyüklüğündeki deprem büyük korku yaşattı. Deprem anında evde bulunan Elsem bebek ve ailesinin yaşadığı anlar, evde kurulu kamera tarafından kaydedildi. Sarsıntı sırasında Elsem bebeğin verdiği tepkiler dikkat çekerken, evde bulunan eşyaların sabitlenmiş olması muhtemel bir felaketin önüne geçti. Özellikle sağlam duvara monte edilen dolaplar, devrilmeyerek güvenliği sağladı.