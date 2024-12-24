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Havalimanında yakalanan bebek gorilin akıbeti belli oldu! Memleketine gönderilecek

24-12-2024 09:18 | Güncelleme: 24-12-2024 09:23
Kaynak: Tgrthaber.com | Editör : Özge Sönmez

İstanbul Havalimanı’nda Nijerya'dan gelen bir uçağın kargo bölümünde bulunan bebek goril tedirgin bakışları herkesin yüreğini parçalamıştı. Günlerdir herkesin merak ettiği bebek gorilin akıbeti belli oldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından korumaya alınan bebek gorilin kısa süre içinde memleketi Nijerya'ya gönderileceği öğrenildi.

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