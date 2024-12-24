Havalimanında yakalanan bebek gorilin akıbeti belli oldu! Memleketine gönderilecek

İstanbul'da vatandaşlar şaşkına döndü! Kentte hava bir türlü aydınlanamadı

POLİTİKA

Şamil Tayyar erken seçim için tarihi verdi! 'O günden önce olmaz'