Husumetli iki grup birbirine girdi! Sopa ve tabureler havada uçuştu!

Tokat'ta adliye önünde husumetli iki grup birbirine girdi. Kız kaçırma ve çeşitli suçlardan yargılanan A.A., M.A., O.A., S.A., F.A. ile B.Ö., İ.Ö., P.Ö. ve A.Ö., duruşma sonrası adliye önünde tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, sopa ve taburelerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Polis ekiplerinin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, 9 kişi gözaltına alındı. Grubun sopalı ve tabureli kavgası cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.