İkinci kattan market tentesine düştü, yakınları esnafa küfürler yağdırdı! O anlar kamerada

Eskişehir’de Büyükdere Mahallesi Kezbandere Sokak üzerinde bulunan 2 katlı apartmanda meydana gelen olayda, binada kardeşi ve arkadaşıyla bahse konu apartmanın 2’nci katındaki dairede oturan 42 yaşındaki Z.B.Y., isimli kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle bulunduğu yerden düştü. Düşen şahıs önce binanın altında bulunan marketin tentesine daha sonra da yere düştü. Z.B.Y. için olay yerine ihbar üzerine 112 Acil Sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Z.B.Y.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan tentesi hasar gören market sahibine Z.B.Y.’nin yakınları tepki gösterdi. Olayla alakası olamayan market sahibi gördüğü tepki ve eeidlen küfürler sonrasında şaşkınlık yaşadı. Tepki gösteren ve onu sakinleştirmeye çalışan şahısları ayakta durmakta güçlük çektiği gözlendi.Polis olayla ilgili inceleme başlattı.