Tgrt Haber
DünyaPolitikaSporGündemMedyaKültür - SanatTeknolojiMagazinYaşam
Video Galeri>GÜNDEM>İnanılmaz olay! Talihsiz kadın adımını attı, kaldırım bir anda havaya uçtu

İnanılmaz olay! Talihsiz kadın adımını attı, kaldırım bir anda havaya uçtu

06-12-2024 13:08 | Güncelleme: 06-12-2024 13:14
Kaynak: tgrthaber.com | Editör : Merve Yaz

Peru'da benzerine az rastlanır bir kaza yaşandı. Trujillo kentinde kaldırımda yürüyen bir kadın ölümden döndü. Adın attığı anda, bastığı yerin altındaki elektrik kutusu bir anda bomba gibi patladı. havaya uçup açılan deliğe düşen kadın neye uğradığını şaşırdı. Çevredekilerin yardımıyla elektrik kutusundan çıkarılan kadın. ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı. Yaşanan dehşet anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Son Dakika Haber Videoları
Ordu'da şaşkına çeviren görüntü! Kangal sürüsüne tek başına kafa tutan domuz şoke etti - GÜNDEMGÜNDEM
Ordu'da şaşkına çeviren görüntü! Kangal sürüsüne tek başına kafa tutan domuz şoke etti
İnanılmaz olay! Talihsiz kadın adımını attı, kaldırım bir anda havaya uçtu - GÜNDEMGÜNDEM
İnanılmaz olay! Talihsiz kadın adımını attı, kaldırım bir anda havaya uçtu
Teksas değil Türkiye! Nezaretten inanılmaz firar! - GÜNDEMGÜNDEM
Teksas değil Türkiye! Nezaretten inanılmaz firar!
Hem karada hem suda! İzmit Körfezi'nden 66 bin kamyon çamur çıktı - GÜNDEMGÜNDEM
Hem karada hem suda! İzmit Körfezi'nden 66 bin kamyon çamur çıktı
Fatih'te akılalmaz olay! 466 yıllık çeşme kafenin içine alındı, yetmedi siyaha boyandı - GÜNDEMGÜNDEM
Fatih'te akılalmaz olay! 466 yıllık çeşme kafenin içine alındı, yetmedi siyaha boyandı
Youtube videosuyla helikopter kullanma dersi! Suriyeli muhaliflerin görüntüleri gündem oldu - GÜNDEMGÜNDEM
Youtube videosuyla helikopter kullanma dersi! Suriyeli muhaliflerin görüntüleri gündem oldu
Esenyurt'ta korku dolu anlar! Dükkanını kurşunlayıp kaçtı - GÜNDEMGÜNDEM
Esenyurt'ta korku dolu anlar! Dükkanını kurşunlayıp kaçtı
Trafikte 'pes' dedirten görüntüler! Defalarca çalan sirene rağmen ambulansa yol vermediler - GÜNDEMGÜNDEM
Trafikte 'pes' dedirten görüntüler! Defalarca çalan sirene rağmen ambulansa yol vermediler
Korkunç depremde şoke eden görüntüler! Robot süpürge kendini sokağa attı - DÜNYADÜNYA
Korkunç depremde şoke eden görüntüler! Robot süpürge kendini sokağa attı
7 büyüklüğündeki depremde şaşkına çeviren görüntüler! - GÜNDEMGÜNDEM
7 büyüklüğündeki depremde şaşkına çeviren görüntüler!
Esenler'de panik anları! Kolonları çatlayan 6 katlı bina boşaltıldı - GÜNDEMGÜNDEM
Esenler'de panik anları! Kolonları çatlayan 6 katlı bina boşaltıldı
Yasak aşktan ölüme kaçış anları görüntülendi - GÜNDEMGÜNDEM
Yasak aşktan ölüme kaçış anları görüntülendi
"Cıstak" yılın zirvesine oturdu, Aydilge tepki gösterdi: "Kadınlar aşağılanıyor" - MAGAZİNMAGAZİN
"Cıstak" yılın zirvesine oturdu, Aydilge tepki gösterdi: "Kadınlar aşağılanıyor"
Kalp krizi geçiren hasta sıra beklerken öldü - GÜNDEMGÜNDEM
Kalp krizi geçiren hasta sıra beklerken öldü
ABD'deki 7 büyüklüğündeki depremin şiddeti anbean kaydedildi! Havuz bir anda taştı - DÜNYADÜNYA
ABD'deki 7 büyüklüğündeki depremin şiddeti anbean kaydedildi! Havuz bir anda taştı
'Otogarın simgesi' Yılancı Osman ortalığı birbirine kattı - GÜNDEMGÜNDEM
'Otogarın simgesi' Yılancı Osman ortalığı birbirine kattı
Ordu'da şaşkına çeviren görüntü! Kangal sürüsüne tek başına kafa tutan domuz şoke etti - GÜNDEMGÜNDEM
Ordu'da şaşkına çeviren görüntü! Kangal sürüsüne tek başına kafa tutan domuz şoke etti
Teksas değil Türkiye! Nezaretten inanılmaz firar! - GÜNDEMGÜNDEM
Teksas değil Türkiye! Nezaretten inanılmaz firar!
Hem karada hem suda! İzmit Körfezi'nden 66 bin kamyon çamur çıktı - GÜNDEMGÜNDEM
Hem karada hem suda! İzmit Körfezi'nden 66 bin kamyon çamur çıktı
Fatih'te akılalmaz olay! 466 yıllık çeşme kafenin içine alındı, yetmedi siyaha boyandı - GÜNDEMGÜNDEM
Fatih'te akılalmaz olay! 466 yıllık çeşme kafenin içine alındı, yetmedi siyaha boyandı
Youtube videosuyla helikopter kullanma dersi! Suriyeli muhaliflerin görüntüleri gündem oldu - GÜNDEMGÜNDEM
Youtube videosuyla helikopter kullanma dersi! Suriyeli muhaliflerin görüntüleri gündem oldu
Esenyurt'ta korku dolu anlar! Dükkanını kurşunlayıp kaçtı - GÜNDEMGÜNDEM
Esenyurt'ta korku dolu anlar! Dükkanını kurşunlayıp kaçtı
Trafikte 'pes' dedirten görüntüler! Defalarca çalan sirene rağmen ambulansa yol vermediler - GÜNDEMGÜNDEM
Trafikte 'pes' dedirten görüntüler! Defalarca çalan sirene rağmen ambulansa yol vermediler
7 büyüklüğündeki depremde şaşkına çeviren görüntüler! - GÜNDEMGÜNDEM
7 büyüklüğündeki depremde şaşkına çeviren görüntüler!
Esenler'de panik anları! Kolonları çatlayan 6 katlı bina boşaltıldı - GÜNDEMGÜNDEM
Esenler'de panik anları! Kolonları çatlayan 6 katlı bina boşaltıldı