Video Galeri>GÜNDEM>İnanılmaz olay! Talihsiz kadın adımını attı, kaldırım bir anda havaya uçtu
İnanılmaz olay! Talihsiz kadın adımını attı, kaldırım bir anda havaya uçtu
06-12-2024 13:08
| Güncelleme: 06-12-2024 13:14
Peru'da benzerine az rastlanır bir kaza yaşandı. Trujillo kentinde kaldırımda yürüyen bir kadın ölümden döndü. Adın attığı anda, bastığı yerin altındaki elektrik kutusu bir anda bomba gibi patladı. havaya uçup açılan deliğe düşen kadın neye uğradığını şaşırdı. Çevredekilerin yardımıyla elektrik kutusundan çıkarılan kadın. ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı. Yaşanan dehşet anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.