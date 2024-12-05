İşçiler birbirine girdi, masa ve sandalyeler havada uçuştu!
05-12-2024 00:01
| Güncelleme: 05-12-2024 00:31
Akkuyu NGS yemekhanesinde işçiler birbirine girdi, masa ve sandalyeler havada uçuştu. İşçilerin kaldığı kampın yemekhanesinde, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Birbirlerine önce tekme, tokat ve yumrukla saldıran taraflar, ardından masa ve sandalyeleri fırlattı. İşçilerin kavgası nedeniyle yemekhane adeta savaş alanına dönerken, iş yeri güvenliği tarafları sakinleştirmekte zorlandı...