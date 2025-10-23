İskeleye gelen sevimli misafir şaşkına çevirdi! O anlar kameralara yansıdı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir Akdeniz foku Kumbahçe İskelesi’ne geldi. Teknelerin arasında yüzen sevimli fok, denizciler tarafından fark edildi. Bir süre iskelede bağlı teknelerin yanında yüzen Akdeniz fokunu denizciler kayıt altına aldı. Foku görüntüleyen vatandaşlar, "Biz burada günübirlik tur işi yapıyoruz. Bu sevimli fok öğleye doğru iskeleye geldi. Ekmek verip karnını doyurmaya çalıştık" dedi.