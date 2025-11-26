Sağlıksız üretime en üst sınırdan ceza! Mide bulandıran anlar kamerada

Esenyurt’ta halk sağlığını tehdit eden bir işletme, zabıta ekiplerinin sıkı denetimlerine takıldı. Esenyurt Belediyesi'nin ekipleri, ilçe genelinde sürdürdükleri hijyen kontrolleri kapsamında bir restoranda ciddi uygunsuzluklar tespit etti. Yapılan denetimde, işletmenin hijyen kurallarına aykırı şekilde üretim yaptığı belirlenirken, sağlıksız koşullar ekipler tarafından tek tek kayıt altına alındı. İncelemeler sonucunda restorana en üst sınırdan cezai işlem uygulanırken, işyeri ruhsatının iptali için de tutanak tutuldu.