İstanbul trafiğinde tornavidalı dehşet anları kamerada!
İstanbul Avcılar'da, iki sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma nedeniyle duran kamyonet şoförü D.S., aşağı indi. Aşağı inen kamyonet şoförü D.S., daha sonrasında diğer kamyonet sürücüsünü tornavidayla tehdit etti. Bu anları kayda alan sürücü, kendisine hakaret de eden şahsa, "Haydi çıkar tornavidayı" dedi. Saldırgan ardından olay yerinden uzaklaştı. Plaka bilgileri tespit edilen D.S., kısa sürede yakalandı.
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Sıkça Sorulan Sorular
Kasten adam yaralama cezası kaç yıl?
Yaralama suçunu kasten gerçekleştiren kişi, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır. Sanık hakkında yapılacak yargılama Asliye Ceza Mahkemelerinde yapılacak olup; bu suçu gerçekleştiren kişi (TCK m.89) yargılanmadan önce mağdur ile uzlaşma olanağı bulunmaktadır.