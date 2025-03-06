İstanbul trafiğinde tornavidalı dehşet anları kamerada!

İstanbul Avcılar'da, iki sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma nedeniyle duran kamyonet şoförü D.S., aşağı indi. Aşağı inen kamyonet şoförü D.S., daha sonrasında diğer kamyonet sürücüsünü tornavidayla tehdit etti. Bu anları kayda alan sürücü, kendisine hakaret de eden şahsa, "Haydi çıkar tornavidayı" dedi. Saldırgan ardından olay yerinden uzaklaştı. Plaka bilgileri tespit edilen D.S., kısa sürede yakalandı.