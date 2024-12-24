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İstanbul'da vatandaşlar şaşkına döndü! Kentte hava bir türlü aydınlanamadı
24-12-2024 08:27
| Güncelleme: 24-12-2024 08:33
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AFAD ve İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan 'şiddetli sağanak' uyarıları sonrası vatandaşlar SMS ile bilgilendirildi. Yapılan açıklamada İzmir, Manisa, Muğla, Antalya, Aydın, Isparta'ya turuncu kod verilirken birçok ilde sağanak beklendiği bildirildi. Sağanak yağışın gün boyu devam edeceği İstanbul'da vatandaşlar gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Saatin 09.00'a yaklaşmasına rağmen havanın aydınlanmadığı görüldü.