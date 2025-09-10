Kafenin eşyalarına böyle zarar verdiler: 'Yorumsuz' diye paylaştılar!

Zonguldak'ta belediyenin işlettiği kafenin eşyalarına zarar veren şüphelilerin saldırı anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Belediye ise o anları sosyal medya hesabından "yorumsuz" olarak paylaştı.

"YORUMSUZ"

Olay, 3 Eylül gecesi Liman Caddesi üzerinde belediye tarafından işletilen kafede yaşandı. Gece saatlerinde kafenin önüne gelen şüpheliler, kafenin önünde açıkta bulunan minderleri parçaladı. Sehpayı da yere atarak tekmeleyen şüphelilerin saldırı anı saniye saniye kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Belediyenin sosyal medya hesabından "yorumsuz" diye paylaştığı güvenlik kamerası görüntülerinde dört saldırganın kafenin önüne gelerek vatandaşların oturduğu minderleri parçalayarak sehpaya zarar verdikleri görülüyor.



Görüntülerin kamuoyu ile paylaşılmasının ardından şüphelilerden şikayetçi olan belediye yetkilileri, paylaştıkları videoda da "Kamu malı, milletin alın teridir. Ona zarar vermek, geleceğimize zarar vermektir" ifadelerine yer verdi.



