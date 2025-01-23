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Kamyonun çarptığı yaşlı adam metrelerce savruldu: Kaza anları kamerada
23-01-2025 10:38
| Güncelleme: 23-01-2025 10:42
Hatayı'ın Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 81 yaşındaki Aziz D.’ye hafriyat kamyonu çarptı. Kazada yaşlı adam ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 200 metre ileride bulunan üst geçit yerine yoldan karşıya geçmek isteyen yaşlı adama kamyonun çarpma anıysa güvenlik kamerasına yansıdı.