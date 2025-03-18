Kar yağışı İstanbul'un kapısına kadar dayandı! Her yer beyaza büründü

Yurt genelinde etkili olan sıcak hava yerini kar yağışı ve fırtınaya bıraktı. Son 10 yılın en sert hava değişimi yaşanırken, hava sıcaklıkları 20 derece birden düştü. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşerken bazı illerde kar yağışı başladı. Bolu'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Gerede ilçesinin yaylalarında sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye kadar ulaştı. Soğuk havanın etkili olduğu bölgede sıcaklık sıfırın altında 2 derece olarak ölçüldü.