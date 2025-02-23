Karda kayak keyfinde yürekler ağza geldi! Genç kız böyle duvara çarpıp yaralandı
Bartın'da şiddetli kar yağışı nedeniyle Demirciler Mahallesi Kürtyaması Sokak'ta tepsi ile kayan Ş.S., duvara çarptı. Olayın ardından hareketsiz yerde yatan genç kıza olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı.
SAĞLIK DURUMU CİDDİ
Hastaneye kaldırılan genç kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Öte yandan genç kızın duvara çarptığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
İLGİLİ HABERLER