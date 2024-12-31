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GÜNDEM

Kargalar bir şehri istila etti: Kurulan 'karga kovalama timi' bile işe yaramadı

YAŞAM

Okul bahçesine girdi, öğrencilerle top oynadı! Köpeğin güldüren anları kamerada

GÜNDEM

Hem suçlu hem güçlü! Emniyet şeridine giren sürücü kendisine yol vermeyen araca art arda çarptı

GÜNDEM

Gazeteci Yazar Nazif Okumuş: PKK/PYD’den en çok zararı Kürtler gördü!

YAŞAM

Şırnak’ta kepçe operatörü ölümden böyle döndü!

GÜNDEM

Facia göz göre göre geldi: Darıca’daki patlamayla ilgili yeni detaylar

GÜNDEM

Ucuz ürün için birbirlerini ezdiler! İzdiham anları kamerada

GÜNDEM

Kocaeli'deki korkunç patlama kamerada! Büyük facidan dönüldü

GÜNDEM

Ölümden dönen baba ile küçük kızının yürek yakan anları: Birbirlerine sımsıkı sarıldılar

DÜNYA

Peş peşe uçak kazalarının ardından bu kez facianın eşiğinden dönüldü

GÜNDEM

İETT şoförü ile yolcu birbirine girdi! 'Durakta durmadın' tartışması kamerada

GÜNDEM

Araçlar çarpıştı, taraflar tekme ve yumruklarla birbirine girdi! O anlar kamerada

GÜNDEM

Feci kazadan saniyeler önce! 1 kişi hayatını kaybetmiş 20 kişi de yaralanmıştı!

GÜNDEM

Komşu terörü kamerada! Görüntüler sosyal medyada tartışma başlattı

GÜNDEM

Malatya'da esnaf müşteri kavgasında kan aktı!

SPOR

Beşiktaş'ta seçim gerginliği: Mete Vardar oğlunu tokatladı