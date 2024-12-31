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Kargalar bir şehri istila etti: Kurulan 'karga kovalama timi' bile işe yaramadı
31-12-2024 10:01
| Güncelleme: 31-12-2024 10:13
Erzincan’da kış aylarında özellikle akşam saatlerinde kent merkezine akın eden binlerce kargayla Erzincanlıların başı dertte. Vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine geçmiş dönemlerde harekete geçen Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri “Karga kovalama timi’ kurarken tim, akşam saatlerinde kargaların bulunduğu alanda maytap patlatarak kargaları bölgeden uzaklaştırmaya çalışmışlardı.