Karlı havaya aldırış etmeden buz gibi suya atladılar!

İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan Sarayburnu'nda soğuk ve sıcak demeden denize giren ve 'Sarayburnu Fatihleri' olarak bilinen grup, dondurucu soğuğa aldırmadan denize girdi. Unutulmaz bir anı daha yaşayan 'Sarayburnu Fatihleri', İstanbul'da etkisini sürdüren soğuk havada geleneğini sürdürdü. Buz gibi suda yüzen vatandaşlar, denizden çıktıktan sonra hep bir ağızdan şarkılar söyleyerek eğlendi.