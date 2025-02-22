Karlı havaya aldırış etmeden buz gibi suya atladılar!
İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan Sarayburnu'nda soğuk ve sıcak demeden denize giren ve 'Sarayburnu Fatihleri' olarak bilinen grup, dondurucu soğuğa aldırmadan denize girdi. Unutulmaz bir anı daha yaşayan 'Sarayburnu Fatihleri', İstanbul'da etkisini sürdüren soğuk havada geleneğini sürdürdü. Buz gibi suda yüzen vatandaşlar, denizden çıktıktan sonra hep bir ağızdan şarkılar söyleyerek eğlendi.
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İSTANBUL'DA PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL OLACAK MI?
İstanbul Valisi Davut Gül, pazartesi günü kar tatili olup olmayacağı sorusuna şu şekilde cevap verdi: "Bu tatil işi keyfi bir karar değil, hava kötüyse tatil olur ama iyi olduğunda gerek yok" diyerek pazartesi günü okulların açık olacağını duyurdu.