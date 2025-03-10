Kasklı şüpheli park halindeki aracı böyle kundakladı

Mersin'de Akdeniz ilçesi Camili Mahallesi'nde bir olay meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kafasında kask takılı şüpheli bir şahıs, park halinde bulunan hafif ticari aracın yanına geldi. Burada araca yanıcı bir madde döken şüpheli daha sonra ateşe verdi.

ALEV ALAN ARAÇ YANMAYA BAŞLADI

Parlayarak alev alan araç yanmaya başladı. Şüpheli ise hızla olay yerinden kaçtı. Bir süre sonra çevredekiler yangını fark ederek müdahale etti. Yangın söndürülürken araçta maddi hasar oluştu.

Durumun bildirilmesi üzerine polis ekiplerinin şüpheliyi tespit etmek için çalışma başlattığı öğrenildi.