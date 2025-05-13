Kayserili Papa 14. Leo! Tarih araştırmacısından bomba iddia

Tarih araştırmacısı Nurhan Çetinkaya, yaptığı çalışmalar neticesinde, Katolik dünyasının yeni ruhani lideri Papa 14. Leo’nun Kayserili ve kendisinin akrabası olduğunu iddia etti. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Çetinkaya, "Bütün dünyaya hayırlı olsun Fransız Francis Parses Prebis Namı diğer Faruk Parsehyan Pars. Ataları Kayseri’den ABD ye gitmiş orada dini eğitimini almış sonra Vatikan'a gitmiş. Bugün de Papa oldu. Annemin dayısı tarafından akrabamız olur. Dünyamıza hayırlı olsun’’ ifadelerini kullandı.