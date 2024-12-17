İki uçağın çarpışma anları! Kaza çok ucuz atlatıldı

Altın takılan bebeğin tepkisi herkesi şoke etti

Kırmızı listedeki vaşağı 'gel pisi pisi' diye çağırdı! Gülümseten anlar kamerada

GÜNDEM

Son 2 günde 3 ölümlü kaza! İETT otobüsü yine faciaya neden oldu