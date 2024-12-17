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Kırmızı listedeki vaşağı 'gel pisi pisi' diye çağırdı! Gülümseten anlar kamerada

17-12-2024 15:40 | Güncelleme: 17-12-2024 15:41
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Merve Yaz

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde nesli tükenme tehdidi altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak görüntülendi. Kırmızı listedeki vaşağı görüntüleyen Baki Kaya, ‘pisi, pisi, pisi’ diyerek yanına çağırdı. Vaşak, karda ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu.

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