Komşu terörü kamerada! Görüntüler sosyal medyada tartışma başlattı
30-12-2024 08:51
| Güncelleme: 30-12-2024 08:57
Komşusuyla yaşadığı sıkıntıyı çektiği video ile hem anlatan hem de gösteren vatandaşın isyanı sosyal medyada gündem oldu. Üst komşunun halıyı cama vura vura silkelediği anlarda vatandaş "Camım kırılsa umurunda olmaz!" diyerek duruma tepki gösterdi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada tartışma konusu oldu. Mağdur olan vatandaşı savunanlar olduğu gibi üst kat komşuyu halılarını silkeleyecek başka yer olmamasından dolayı haklı bulanlar da oldu.