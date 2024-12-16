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Konya’da korku dolu anlar: Alev alev yandı!

16-12-2024 23:01 | Güncelleme: 16-12-2024 23:17
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Yusuf Özgür Bülbül

Konya’nın Karapınar ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Olay, akşam saatlerinde Konya-Adana Karayolu Karapınar ilçesi Acıgöl yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.Ö., içinde eşi ve kızının da bulunduğu LPG’li otomobille seyir halindeyken araç bir anda alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yanan otomobil adeta demir yığınına döndü...

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