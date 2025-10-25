Köpeklerden kaçan yavru ayı ağaca çıktı! O anlar kamerada

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde bir aydır çeşitli yerlerde görülen yavru ayı köylüleri alarma geçirdi. Annesiz dolaşan yavru ayı köpeklerden korkarak ağaca tırmandı. Köylüler, yavru ayıyı ağaçta görünce durumu hemen DKMP ekiplerine bildirdi. Ekiplerin köye gelmesiyle birlikte, itfaiyeden de yardım istendi. Ekiplerin çalışması esnasında eklenmedik bir hamle yapan yavru ayı aniden ağaçtan atlayarak kaçtı. O anlar, köy sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı.