Korkunç cinayet anı kamerada! Genç adamı böyle öldürdüler
23-12-2024 16:17
| Güncelleme: 23-12-2024 16:23
Şanlıurfa'da bir akaryakıt istasyonunda işlenen ve 2 kişinin tutuklandığı cinayet anları, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 19 Ağustos gecesi Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İbrahim Halil Yıldırım'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı. Cinayet anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.