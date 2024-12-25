Küçük kız çatışmanın ortasında kaldı! Korkudan ne yapacağını şaşırdı
25-12-2024 15:22
| Güncelleme: 25-12-2024 15:26
Mardin'de bir şahıs, husumetlisinin otomobiline pompalı tüfekle ateş açtı. Çatışmanın ortasında kalan küçük kızın yaşadığı korku ve endişe bir vatandaş tarafından kaydedildi. Silah sesinden korkan küçük kızın kulaklarını kapatması ve nereye kaçacağını bilememesi saniye saniye kameraya yansıdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, jandarma ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı