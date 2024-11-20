Video Galeri>GÜNDEM>Kurtlar Vadisi'nin Pala'sından kendi repliğini kullanan yenidoğan çetesine sert sözler: "Siz ne aşağılık mahluklarsınız"
Kurtlar Vadisi'nin Pala'sından kendi repliğini kullanan yenidoğan çetesine sert sözler: "Siz ne aşağılık mahluklarsınız"
20-11-2024 16:19
| Güncelleme: 20-11-2024 16:21
Yenidoğan çetesinin kritik isimlerinden Hasan Basri Gök'ün Kurtlar Vadisi Pala'nın repliğiyle savunma yapması dikkat çekmişti. Repliğin sahibi "Pala" rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Yüksel Arıcı'dan çeteye ağır sözler geldi. Arıcı, "Para için çocuklara kıydınız! Sonra benim repliğimle savunma yaptınız! Siz ne aşağılık mahluklarsınız. Umarım yaptıklarınızı yaşamadan ölmezsiniz." dedi.