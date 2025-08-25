Leman Sam'dan Yalova konserinde kirli tuvalet isyanı! 'Ben böyle bir şey görmedim'

Başta İzmir olmak üzere CHP'li belediyelerin çevre kirliliği sorunu isyan ettirmeye devam ediyor. Bunun son örneği ise Yalova Belediyesi'nde yaşandı. Şarkıcı Leman Sam, Yalova Barış Manço Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne aldı. Sam'ın sahnede gündeminde, belediyenin temizlemediği tuvaletlerin kirliği vardı. Konser sırasında amfi içerisinin durumu ve tuvaletlerin hijyenine dikkat çeken ünlü sanatçı, "Burası mutlaka belediyenin kültür merkezi herhalde. Ben hiç tavsiye etmem, umarım çişiniz gelmez tuvalete gitmezsiniz. Hayatımda böyle bir şey görmedim.” ifadelerini kullandı.