Video Galeri>GÜNDEM>Liseliler arasındaki kavgada kan aktı: 16 yaşındaki öğrenciden acı haber!
Liseliler arasındaki kavgada kan aktı: 16 yaşındaki öğrenciden acı haber!
22-11-2024 22:09
| Güncelleme: 22-11-2024 22:11
Ordu'da, lise öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada göğsünden bıçaklanan 16 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti. Olayın ardından motosiklet ile kaçan A.A.G., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemleri ve olayla ilgili inceleme sürüyor...