Malezya Başbakanı Enver İbrahim TOGG'un direksiyonuna geçti! Erdoğan ile diyalogları herkesi güldürdü: 'İnelim o zaman'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya ziyaretinde Başbakan Enver İbrahim'e TOGG hediye etti. Direksiyona geçen İbrahim ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında geçen diyalog sosyal medyada gündem oldu. Enver İbrahim, "Benim şoförlüğüme güvenmene şaşırdım" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Niye?" sorusuna karşılık Enver İbrahim, "Çünkü ben çok az araba sürüyorum ve bizim sürücü koltuğu sağda, solda değil" diyerek yanıt verdi.

"İNELİM O ZAMAN"

İbrahim çok nadir araç kullandığını ve şoförlüğünün çok da iyi olmadığını söyleyince arka koltukta bulunan Bilal Erdoğan 'İnelim o zaman' dedi. Gülümseten anlar sosyal medyada gündem oldu.