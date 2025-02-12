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Malezya Başbakanı Enver İbrahim TOGG'un direksiyonuna geçti! Erdoğan ile diyalogları herkesi güldürdü: 'İnelim o zaman'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya ziyaretinde Başbakan Enver İbrahim'e TOGG hediye etti. Direksiyona geçen İbrahim ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında geçen diyalog sosyal medyada gündem oldu. Enver İbrahim, "Benim şoförlüğüme güvenmene şaşırdım" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Niye?" sorusuna karşılık Enver İbrahim, "Çünkü ben çok az araba sürüyorum ve bizim sürücü koltuğu sağda, solda değil" diyerek yanıt verdi.

"İNELİM O ZAMAN"

İbrahim çok nadir araç kullandığını ve şoförlüğünün çok da iyi olmadığını söyleyince arka koltukta bulunan Bilal Erdoğan 'İnelim o zaman' dedi. Gülümseten anlar sosyal medyada gündem oldu.

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Sıkça Sorulan Sorular

Malezya Başbakanı Enver İbrahim kimdir?
10 Ağustos 1947'de Malezya'nın Penang kentinde doğan İbrahim, İlk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra 1960'lı yılların sonuna doğru Kuala Lumpur'daki Malaya Üniversitesi'nde Malay Çalışmaları okudu. İbrahim, Malezya öğrenci hareketi içinde liderlik yaptı. Politikacı bir ailenin oğlu olan İbrahim, 1971'de kurduğu Malezya Müslüman Gençlik Hareketi'nde (ABIM) 1982'ye kadar başkanlık yaptı. İbrahim Enver, 1975'te Dünya Müslüman Gençlik Meclisi’ne (WAMY) Asya Pasifik bölgesini temsil etmek üzere seçildi. Enver, 1981'de İsmail Raci el-Faruki, Taha Cabir Alavani ile birlikte ABD'de Uluslararası İslam Düşünce Enstitüsü’nü (IIIT) kurdu, 1988'de Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi'nin başkanlığını yaptı. Eşi Wan Azizah İsmail tarafından 1999'da kurulan Halkın Adalet Partisi'nin danışmanı olan İbrahim, karizmatik kişiliği ve etkili konuşma becerisini kullanarak üç partiyi bir araya getirdi ve muhalefet partileri birliğinin fiili lideri haline geldi. İbrahim liderliğinde 2008'deki seçime katılan muhalefet, ülkenin bağımsızlığını kazanmasından sonra ilk kez büyük başarı elde etti.
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