Marmara Denizi çekildi, suların altında kalan 'Kral Yolu' gün yüzüne çıktı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde deniz, yaklaşık 10 metre çekilerek halk arasında "Kral Yolu" olarak bilinen kayalıkları gün yüzüne çıkardı. Mevsimsel gelgitler nedeniyle yaşanan Marmara Denizi çekilme olayı, bölge sakinleri arasında şaşkınlığa neden oldu. O anlar dronla görüntülendi

MARMARA DENİZİ NEDEN ÇEKİLDİ?

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Özşahin, deniz çekilmesinin meteorolojik bir durumdan kaynaklandığını ve olağanüstü bir durum olmadığını belirtti. Özşahin, insanların denizin çekilmesinden dolayı tedirginlik yaşamasına gerek olmadığını belirterek, "Dönemsel olarak belli mevsimlerde rüzgarın hep aynı yönde esmesiyle beraber ortaya çıkan bir hadisedir" dedi.