Marmaray'da korkunç görüntüler! 2 yaşındaki bebeğini yerden yere vurdu: 'O bundan anlıyor, isteyen polisi arasın bir de kahve söylesin'

Marmaray'da kaydedilen görüntüler şaşkına çevirdi. Henüz 2 yaşlarındaki bebeğine şiddet uygulayan kadın, yolcuların tepkisiyle karşılaştı. Çocuğa vurmaması gerektiğini söyleyen yolcular, aldıkları cevapla bir kez daha şoke oldu. Yolculardan biri, 'Yeter! Çocuğu yerden yere vurdunuz kaç dakikadır." diye tepki gösterince, pişkin kadın 'O ondan anlıyor, isterseniz polisi arayın' dedi. Çocuğun babası olduğu düşünülen kişi ise 'Polisi arayın bir de kahve söyleyin' ifadelerini kullandı. Durakta inmek için ayağa kalkan çiftin çocuğu alış şekli ise izleyenleri çıldırttı. Yolculara küfürler savuran pişkin çift sosyal medyada da tepki çekti.