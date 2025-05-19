Myanmar depremi sırasında yer kabuğu böyle kırılmış! 14'üncü saniyeye dikkat

Myanmar'ı 28 Mart 2025'te vuran 7.7 büyüklüğündeki deprem 3.700'den fazla kişinin ölümüne ve binlercesinin yaralanmasına neden olmuştu. Sadece 10 kilometre (6.2 mil) sığ derinlikte meydana gelen ve 460 kilometreden fazla yayılan bu süper kesme depremi yüzeyi parçaladı ve bazı alanları 6 metreden (20 fit) fazla yerinden oynattı. Dehşet verici bir güvenlik videosu, bu yıkıcı deprem sırasında yer kabuğunun çatlayıp kaydığı anı yakaladı.

14. SANİYEDE OLAN OLUYOR

Sagaing Earthquake Archive tarafından yayımlanan videonun başında, er şey sakin görünürken giderek şiddetlenen bir sarsıntı başlıyor. Çalılar hışırdıyor ve kapı kayarak açılıyor. Ancak 14. saniyede yer kabuğunda büyük bir çatlak oluşuyor ve dışarıdaki tüm zemin birkaç saniye boyunca sinir bozucu bir şekilde kayıyor. Aung'a göre zemin yaklaşık 3.65 metre kaymış.