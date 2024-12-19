Video Galeri>GÜNDEM>Öfkeli boğa sahibine saldırdı! Boynuz darbeleriyle havaya uçan adam ölümden döndü
Öfkeli boğa sahibine saldırdı! Boynuz darbeleriyle havaya uçan adam ölümden döndü
19-12-2024 11:34
| Güncelleme: 19-12-2024 11:50
Aydın'ın Söke ilçesinde besicilik yapan Hidayet Sarı, hayvanlarıyla ilgilenmek isterken ölümden döndü. 1 tonluk öfkeli boğanın saldırdığı Sarı, aldığı darbelerle neye uğradığını şaşırdı. Hayvanı eliyle durdurmaya çalışan Sarı'nın havaya uçtuğu anlar kameraya yansıdı. Ölümden dönen adam, can havliyle ahırdan kaçtı.