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Öfkeli boğa sahibine saldırdı! Boynuz darbeleriyle havaya uçan adam ölümden döndü

19-12-2024 11:34 | Güncelleme: 19-12-2024 11:50
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Özge Sönmez

Aydın'ın Söke ilçesinde besicilik yapan Hidayet Sarı, hayvanlarıyla ilgilenmek isterken ölümden döndü. 1 tonluk öfkeli boğanın saldırdığı Sarı, aldığı darbelerle neye uğradığını şaşırdı. Hayvanı eliyle durdurmaya çalışan Sarı'nın havaya uçtuğu anlar kameraya yansıdı. Ölümden dönen adam, can havliyle ahırdan kaçtı.

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