Ölümden kıl payı kurtuluş! Dehşet anları saniye saniye görüntülendi
İstanbul Başakşehir'de cadde üzerinde yolcu indiren otobüse hızla ilerleyen bir otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Bir kişinin otomobil ile otobüs arasında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.
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Sıkça Sorulan Sorular
Kazada yüzde 100 kusurlu olunca ne olur?
Kazada yüzde 100 kusurlu olmanız durumunda karşı tarafın trafik sigortası hasarınızı karşılamaz. Kasko sigortanız yoksa tüm masrafları kendi bütçenizden ödemeniz gerekir.