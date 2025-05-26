Ölümden kıl payı kurtuluş! Dehşet anları saniye saniye görüntülendi

İstanbul Başakşehir'de cadde üzerinde yolcu indiren otobüse hızla ilerleyen bir otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Bir kişinin otomobil ile otobüs arasında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.