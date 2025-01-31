Tgrt Haber
DünyaPolitikaSporGündemMedyaKültür - SanatTeknolojiMagazinYaşam
Video Galeri>GÜNDEM>Pakistan’da tren vagonları böyle raydan çıktı: O anlar kamerada

Pakistan’da tren vagonları böyle raydan çıktı: O anlar kamerada

31-01-2025 15:02 | Güncelleme: 31-01-2025 15:04
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Murat Makas

Pakistan’da Lahor şehrinden Karaçi’ye giden yolcu treni kaza yaptı. Shalimar Express'e ait trenin üç vagonu sefer sırasında Lahor'un Shahdara bölgesinde raydan çıktı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, olay yerine sevk edilen ekiplerin yolcuları trenden çıkarttığı belirtildi. Kazanın ardından Lahor, Rawalpindi, Narowal ve Faisalabad arasındaki tren seferlerinin askıya alınması ulaşımda aksaklığa neden oldu. Kazanın yaklaşık 200 yıllık ahşap rayın kırılması nedeniyle meydana geldiği tahmin edilirken, olayda hiçbir yolcunun yaralanmadığı öğrenildi.

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Son Dakika Haber Videoları
Başıboş köpekler mahalleliyi isyan ettirdi! 'Uyku uyumak haram oldu' - GÜNDEMGÜNDEM
Başıboş köpekler mahalleliyi isyan ettirdi! 'Uyku uyumak haram oldu'
Pakistan’da tren vagonları böyle raydan çıktı: O anlar kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Pakistan’da tren vagonları böyle raydan çıktı: O anlar kamerada
Saklambaç oynayan kapkaççı sobelendi! - GÜNDEMGÜNDEM
Saklambaç oynayan kapkaççı sobelendi!
Yürekleri burkan bir hikaye! 'Mezara kadar bunları bırakmam' - YAŞAMYAŞAM
Yürekleri burkan bir hikaye! 'Mezara kadar bunları bırakmam'
Saklambaç oynayan kapkaççıyı, polis sobeledi! O anlar kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Saklambaç oynayan kapkaççıyı, polis sobeledi! O anlar kamerada
Ekipler alarma geçti! Bataklığa saplanan kadın böyle kurtarıldı - GÜNDEMGÜNDEM
Ekipler alarma geçti! Bataklığa saplanan kadın böyle kurtarıldı
Sokak saldırısına uğradı, kendisini çuval parçası ile korudu - GÜNDEMGÜNDEM
Sokak saldırısına uğradı, kendisini çuval parçası ile korudu
Polisim diye yalan söyledi, tehditle yol istedi! O anlar kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Polisim diye yalan söyledi, tehditle yol istedi! O anlar kamerada
Gören dönüp bir daha bakıyor! Koyunların kralı 2.5 milyon TL'den satılıyor - DÜNYADÜNYA
Gören dönüp bir daha bakıyor! Koyunların kralı 2.5 milyon TL'den satılıyor
Film değil gerçek! Bursa’da nefes kesen operasyon kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Film değil gerçek! Bursa’da nefes kesen operasyon kamerada
Merdivenden düşen adam yanlışlıkla yangın sistemini devreye soktu! Herkes binadan tahliye edildi - GÜNDEMGÜNDEM
Merdivenden düşen adam yanlışlıkla yangın sistemini devreye soktu! Herkes binadan tahliye edildi
Tramvayda 'pes' dedirten görüntüler! İzleyenler şoke oldu - GÜNDEMGÜNDEM
Tramvayda 'pes' dedirten görüntüler! İzleyenler şoke oldu
Malatya'da zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var - GÜNDEMGÜNDEM
Malatya'da zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var
Esenyurt'ta bir garip kaza! Kadının arabanın önüne atladığı an görüntülendi - GÜNDEMGÜNDEM
Esenyurt'ta bir garip kaza! Kadının arabanın önüne atladığı an görüntülendi
Çiğ köftecide dehşet: Yeni görüntüler ortaya çıktı - GÜNDEMGÜNDEM
Çiğ köftecide dehşet: Yeni görüntüler ortaya çıktı
Dev orkinosu elleriyle besledi! Gülümseten anlar sosyal medyada ilgi gördü - YAŞAMYAŞAM
Dev orkinosu elleriyle besledi! Gülümseten anlar sosyal medyada ilgi gördü
Başıboş köpekler mahalleliyi isyan ettirdi! 'Uyku uyumak haram oldu' - GÜNDEMGÜNDEM
Başıboş köpekler mahalleliyi isyan ettirdi! 'Uyku uyumak haram oldu'
Saklambaç oynayan kapkaççı sobelendi! - GÜNDEMGÜNDEM
Saklambaç oynayan kapkaççı sobelendi!
Saklambaç oynayan kapkaççıyı, polis sobeledi! O anlar kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Saklambaç oynayan kapkaççıyı, polis sobeledi! O anlar kamerada
Ekipler alarma geçti! Bataklığa saplanan kadın böyle kurtarıldı - GÜNDEMGÜNDEM
Ekipler alarma geçti! Bataklığa saplanan kadın böyle kurtarıldı
Sokak saldırısına uğradı, kendisini çuval parçası ile korudu - GÜNDEMGÜNDEM
Sokak saldırısına uğradı, kendisini çuval parçası ile korudu
Polisim diye yalan söyledi, tehditle yol istedi! O anlar kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Polisim diye yalan söyledi, tehditle yol istedi! O anlar kamerada
Film değil gerçek! Bursa’da nefes kesen operasyon kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Film değil gerçek! Bursa’da nefes kesen operasyon kamerada
Merdivenden düşen adam yanlışlıkla yangın sistemini devreye soktu! Herkes binadan tahliye edildi - GÜNDEMGÜNDEM
Merdivenden düşen adam yanlışlıkla yangın sistemini devreye soktu! Herkes binadan tahliye edildi
Tramvayda 'pes' dedirten görüntüler! İzleyenler şoke oldu - GÜNDEMGÜNDEM
Tramvayda 'pes' dedirten görüntüler! İzleyenler şoke oldu