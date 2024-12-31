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Paralarını alamayan ustalar sinirden çılgına döndü! Eline kürek alıp yaptığı işi böyle bozdu
31-12-2024 11:10
| Güncelleme: 31-12-2024 11:16
Aydın'ın Efeler ilçesinde 5 katlı bir apartmanın dış cephesini yapan ustalar parasını bir türlü alamadı. İşi 15 gün içinde teslim eden ustalar, ısrarla paralarını talep etti. Emeklerinin karşılığını alamayan işçiler bir dairenin dış cephesini kısa sürede söküp parçaladı.