Ramazan etkinlik çadırında sahne çöktü! Tüm koro ekibi böyle yere düştü

Gaziosmanpaşa'da Ramazan etkinlikleri için kurulan çadırın içerisindeki sahne, koro ekibi teşekkür için çıktığı sırada çöktü. Sahnenin çöktüğünü gören vatandaşlar panik yaşarken, çökme sırasında sahnede olan koro ekibinden 4 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, görevliler çadırda bulunan diğer vatandaşları tahliye etti. Olay yerine gelen polis güvenliği sağlarken sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale bulundu. Hastaneye sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.