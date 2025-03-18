Şehit olan askerin eşine bıraktığı video yürekleri dağladı!

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde eğitim uçuşu sırasında iki askeri helikopterin havada temas etmesi sonucu düşen helikopterde 6 asker şehit oldu. Askerlerden biri olan Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek'in eşine gönderdiği videolu mesaj yürekleri dağladı. Kazadan birkaç ay önce uçuş sırasında çekilen 9 saniyelik videoyu eşi Bahar İpek'e "Ben ölürsem bu görüntüyü paylaş" diyerek gönderdiği videoyu paylaşan Bahar İpek, şehit eşinin kendisine "Bir gün beni herkes unutacak ama ne olur unutma" dediğini gözyaşları içinde anlattı.