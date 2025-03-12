Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem Videoları
Dünya Politika Spor Gündem Medya Kültür - Sanat Teknoloji Magazin Yaşam
Sevgilisinin almaya parası yetmediği altın tacı böyle çaldı! 'Üzülmesin diye yaptım'

Sevgilisinin almaya parası yetmediği altın tacı böyle çaldı! 'Üzülmesin diye yaptım'

İstanbul Beyoğlu'nda yaşanan olay şaşkına çevirdi. Sevgilisiyle gittiği kuyumcudaki 250 bin lira değerindeki altın tacı kuyumcu beğenen ama parası yetmediği için alamayan kadının planı izleyenleri şoke etti. Bir gün sonra yine aynı kuyumcuya giden kadın, fotoğraflarını çektiği tacı tek hamlede kaptığı gibi kaçtı. Kuyumcu ne olduğunu bile anlamadan genç kadının peşinden koşmaya başladı fakat başarılı olamadı.

ALTIN TAÇ EVİNDE BULUNDU

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kuyumcunun şikayeti üzerine harekete geçti. Güvenlik kamerası görüntülerinden kadının kimliği tespit edildi. Altın tacı çalan kişinin Firdevs Ç. olduğu belirlendi. Şüpheli, Kadımehmetefendi Mahallesi'ndeki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise altın taç ele geçirildi.

"SEVGİLİMİN PARASI YETMEYİNCE ÇALDIM"

Emniyete götürülen Firdevs Ç.'nin "Sevgilimle gördük beğendik. O bana parası yok diye alamadı. Ben de o üzülmesin diye çaldım" şeklinde ifade verdiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'İş yerinden hırsızlık' suçundan adliyeye sevk edilen Firdevs Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, ele geçirilen taç ise kuyumcuya teslim edildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da ilginç hırsızlık! Papağanı çalıp kayıplara karıştı: O anlar kamerada
Azılı hırsız kadın kılığında yakalandı! Lakabı Bukalemun
ÇOK OKUNANLAR
MUTLAKA İZLEYİN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.