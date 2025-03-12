Sevgilisinin almaya parası yetmediği altın tacı böyle çaldı! 'Üzülmesin diye yaptım'

İstanbul Beyoğlu'nda yaşanan olay şaşkına çevirdi. Sevgilisiyle gittiği kuyumcudaki 250 bin lira değerindeki altın tacı kuyumcu beğenen ama parası yetmediği için alamayan kadının planı izleyenleri şoke etti. Bir gün sonra yine aynı kuyumcuya giden kadın, fotoğraflarını çektiği tacı tek hamlede kaptığı gibi kaçtı. Kuyumcu ne olduğunu bile anlamadan genç kadının peşinden koşmaya başladı fakat başarılı olamadı.

ALTIN TAÇ EVİNDE BULUNDU

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kuyumcunun şikayeti üzerine harekete geçti. Güvenlik kamerası görüntülerinden kadının kimliği tespit edildi. Altın tacı çalan kişinin Firdevs Ç. olduğu belirlendi. Şüpheli, Kadımehmetefendi Mahallesi'ndeki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise altın taç ele geçirildi.

"SEVGİLİMİN PARASI YETMEYİNCE ÇALDIM"

Emniyete götürülen Firdevs Ç.'nin "Sevgilimle gördük beğendik. O bana parası yok diye alamadı. Ben de o üzülmesin diye çaldım" şeklinde ifade verdiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'İş yerinden hırsızlık' suçundan adliyeye sevk edilen Firdevs Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, ele geçirilen taç ise kuyumcuya teslim edildi.