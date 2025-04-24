Size minnettarız! Deprem sırasında bebeklerin yanından ayrılmadılar

Sağlık Bakanlığı, sosyal medya hesabından İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavi gören bebeklerin yanından ayrılmayan sağlık çalışanlarının görüntülerini paylaştı.

"SİZE MİNNETTARIZ"

Bakanlık tarafından yapılan paylaşıma, "Size minnettarız. İstanbul'da meydana gelen deprem esnasında tedavi gören bebeklerin yanından bir an olsun ayrılmayan çalışma arkadaşlarımız. İyi ki varsınız" notu düşüldü.