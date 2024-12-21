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SMA'lı bebeğin babası paraları gece kulübünde yedi! Annenin yardım çığlığı!

21-12-2024 19:38 | Güncelleme: 21-12-2024 20:13
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Banu İriç

İzmir’in Torbalı ilçesinde yaşayan ve 18 günlükken Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 1 teşhisi konulan 1 yaşındaki İkbal bebeğin hayatını kurtarmak için başlatılan yardım kampanyasına gölge düştü. Baba Umut K.’nin gece kulüplerinde eğlendiği ve yüksek harcamalar yaptığı görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. İkbal bebeğin tek şansı olan ve maliyeti 1 milyon 819 bin dolar olan zolgensma tedavisi için Valilik onaylı kampanya hesabı açılmış, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları kampanyaya yoğun destek vermişti. Ancak Umut K.’nin gece kulüplerinde özel masalar ayırttığı, içki şişeleri açtırdığı ve çalışanlara para saçtığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Bu görüntüler, sosyal medyada hızla yayılarak infial yarattı. İkbal bebeğin annesi Hatice K., yaşanan olayların ardından bir açıklama yaparak, babaya elden para verilmemesi ve yalnızca Valilik onaylı kampanya hesabının kullanılmasını istedi. Hatice K., "Eşim tarafından aldatıldım, daha sonra evimden kovuldum ve Adana’da ailemin yanına sığındım. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Umut K.’nin kumbaralar ve stantlar aracılığıyla toplanan paraları harcadığını öğrendim. Bu yüzden vatandaşlarımızı uyarıyorum: Sadece Valilik onaylı hesaba para yatırın. Bu hesap blokeli, para çıkışı yapılamıyor" dedi.

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