Şoke eden açıklaması! 'Toplu taşıma kullanırsanız auranız kirlenir'

İçerik üreticisi kişisel danışman Merve Şahin Evirgen'in son paylaşımı olay oldu. Toplu taşıma kullananların tanımadıkları birçok kişinin negatif enerjisini de aldığını söyleyen Evirgen'in sözleri gündem oldu.

"TOPLU TAŞIMA AURANIZI KİRLETİR"

Evirgen, "Toplu taşıma kullanıyorsan auran kirlenir. Negatif enerjilere maruz kalırsın ve bunu temizlemedikçe hayatına negatif olayları çekersin. Toplu taşıma gibi alanlarda tanımadığımız kişilerle aura alanımız etkileşime giriyor. Bu nedenle her gün enerji alanınızı temizlemelisiniz" ifadeleriyle dikkat çekti.