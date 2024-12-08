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Esad'ın sarayında yağma! Halk bulduğunu götürüyor: Lüks araç filosu dikkat çekti
08-12-2024 15:10
| Güncelleme: 08-12-2024 15:19
Suriye'de 2011'de özgürlük talebiyle başlayan halk hareketlerinin şiddetle bastırılmak istenmesiyle patlak veren iç savaşta, başkent Şam'ın rejimin kontrolünden çıkmasıyla çöktü. Esad rejiminin devrilmesi sonrası, Şam'daki cumhurbaşkanlığı sarayına girildi. Esad rejiminin devrilmesi sonrası, Şam'daki cumhurbaşkanlığı sarayına girildi. Bu kez halkın saraydan hatıra kapma yarışı görüntülere yansıdı. Halkın saraydaki mutfak eşyasından süs eşyalarına kadar kucaklayarak götürmesi görüntülere yansıdı. Öte yandan saraydaki otoparkta yer alan onlarca milyonluk lüks araçlar dikkat çekti.