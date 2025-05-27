Tek ısırığı bile ölümcül! Devasa engerek paniğe neden oldu

Türkiye’nin zehri en ölümcül yılanı olarak bilinen ve boyu bir buçuk metreyi aşan koca engerek, Tunceli'de görüldü. Doğa koruma görevlisi Murat Özel tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Doğada yaşayan her canlının bir işlevi olduğunu belirten Özel, vatandaşların yaban hayvanlarına zarar vermemesi gerektiğini söyledi. Özel, "Biz onların doğasına gidiyoruz. O nedenle onları rahatsız etmeden, ürkütmeden ve zarar vermeden dikkatli bir şekilde davranmalıyız" dedi.