Ters şeritte gitti, dünyanın cezasını yedi! O anlar kamerada

Tokat Erbaa-Niksar karayolunda sürücüsü öğrenilemeyen motosikletin ters şeritten ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansımıştı. Karşı yönden gelen araçlara aldırış etmeden, zaman zaman hızını artırarak tehlikeli şekilde yoluna devam eden sürücünün görüntüleri sosyal medyada tepki çekti. Görüntülerin yayılmasının ardından harekete geçen Erbaa Bölge Trafik İstasyonu Amirliği ekipleri, plaka sahibini tespit etti. Karayolları Trafik Kanunu’nun 46/2-h maddesi kapsamında motosiklet sürücüsüne 9 bin 267 TL idari para cezası uygulanarak ihlal nedeniyle sürücünün sürücü belgesine 20 ceza puanı işlendi.

