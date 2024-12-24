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Trafikte 'ben boksörüm' deyip birbirlerine saldırdılar! İkisi de yumruk isabet ettiremedi
24-12-2024 15:28
| Güncelleme: 24-12-2024 15:44
İstanbul Avcılar’da E-5 Karayolu ortasında iki sürücü arasında yaşanan tartışmada ilginç anlar kaydedildi. Sürücülerin "Ben boksörüm" diyerek birbirine vurmaya çalıştığı anlar sosyal medyada gündem oldu. İki sürücünün de yumrukları birbirine isabet etmezken, ortaya çıkan ilginç görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.