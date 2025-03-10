Trafikte şoke eden tartışma! 'Yaya geçidinde yayaya yol mu verilir?'

Mersin'de usta öğreticinin araç içi kamerasına yansıyan görüntüler izleyenleri şaşkına çevirdi. Yaya geçidinde yavaşlayarak yayalara yol veren usta öğreticiye arkadan gelen otomobil korna çalarak tepki gösterdi. Kırmızı ışıkta bekleyen direksiyon eğitmeni, sürücüye yaptığını yanlış olduğunu söyledikten sonra aldığı tepkiyle neye uğradığını şaşırdı. Sürücünün 'Yaya geçidinde yayaya yol mu verilir?' sözü sosyal medyada gündem oldu.

