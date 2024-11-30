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Türk bayrağı için buz gibi suya girdi! Belediye personelinden anlamlı davranış
30-11-2024 14:52
| Güncelleme: 30-11-2024 14:55
Zonguldak’ta sahil bandında molaya giden Zonguldak Belediyesi personeli Emrah Demir ve Barış Koçaklı, deniz kıyısında Türk bayrağı gördü. Personellerden Demir, hemen ayakkabılarını çıkararak suyun soğuk olmasına aldırış etmeden denize girdi. Ardından Emrah Demir, eline aldığı sopa yardımıyla Türk bayrağını denizden çıkardı. Belediye personelinin anlamlı davranışı vatandaşlar tarafından beğenildi.