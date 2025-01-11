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Şaşkına çeviren anlar! Ücretsiz binmek istediler, şoför kapıları açmayınca çılgına döndüler
11-01-2025 09:56
| Güncelleme: 11-01-2025 09:59
İstanbul Başakşehir'de bir grup öğrenci, şoförün orta ve arka kapıları açmaması nedeniyle sinirlenerek ücretsiz binmek istedikleri İETT otobüsüne tekme ve taş attı. Ücretsiz binmek istedikleri otobüste maddi zarar oluşurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.