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Şaşkına çeviren anlar! Ücretsiz binmek istediler, şoför kapıları açmayınca çılgına döndüler

11-01-2025 09:56 | Güncelleme: 11-01-2025 09:59
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Özge Sönmez

İstanbul Başakşehir'de bir grup öğrenci, şoförün orta ve arka kapıları açmaması nedeniyle sinirlenerek ücretsiz binmek istedikleri İETT otobüsüne tekme ve taş attı. Ücretsiz binmek istedikleri otobüste maddi zarar oluşurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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