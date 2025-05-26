Yaramaz kedinin yaptığı şoke etti! 'Kamera görüntüsü olmasa inanmazdım'

Bartın'da ilginç bir olay yaşandı. Bir erkek kuaförü önünde gezinen kedi önce bir otomobilin ön kaputunun üzerine çıktı. Ardından ise aşağıya inerek motosiklete çıktı. Tekrar yere inmeye çalışan kedi, bu esnada motosikleti devirdi.

Motosikletin devrilmesi ve çıkan ses nedeniyle panikleyen kedi hızla alandan uzaklaşırken, orada bulanan bir müşteri ise devrilen motosikletin çarparak hareket ettirdiği başka motosikleti tutmaya çalıştı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, "Güvenlik kamerası olmasaydı, kedinin devirdiğine inanmazdım" yorumlarına neden oldu.