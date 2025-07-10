Yüreklerin ağza geldiği an! iskelenin halatı kopunca işçi asılı kaldı

Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde bir olay meydana geldi. Dış cephe boyası yapan bir işçi faciadan kıl payı kurtuldu. Binada kurulu iskelede çalışan işçi, halatın kopmasıyla birlikte metrelerce yüksekte asılı kaldı. Neyse ki güvenlik kemeri takılıydı.

KORKU DOLU ANLAR

İşçinin havada asılı kaldığı anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Korku dolu dakikaların ardından olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, başarılı bir operasyonla işçiyi kurtardı.

Yürekleri ağza getiren olayda şans eseri kimse yara almadı.

